Назван стадион, на котором сборная России проведёт домашние матчи Лиги Наций

Стало известно место проведения всех трёх домашних матчей сборной России в рамках группового этапа Лиги Наций.

Как сообщает ТАСС, выбор пал на московскую "ВТБ Арену" - домашний стадион столичного "Динамо".

Напомним, что национальной команде России предстоит помериться силами с Турцией, Сербией и Венгрией.

Из-за сохраняющихся инфекционных рисков все игры пройдут при пустых трибунах.

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