Назван стадион, на котором сборная России проведёт домашние матчи Лиги Наций

Теги россиядинамо москва

Назван стадион, на котором сборная России проведёт домашние матчи Лиги Наций

Стало известно место проведения всех трёх домашних матчей сборной России в рамках группового этапа Лиги Наций.

Как сообщает ТАСС, выбор пал на московскую "ВТБ Арену" - домашний стадион столичного "Динамо".

Напомним, что национальной команде России предстоит помериться силами с Турцией, Сербией и Венгрией.

Из-за сохраняющихся инфекционных рисков все игры пройдут при пустых трибунах.

Не пропустите: Сборная России поздравила Жиркова с днём рождения. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Гнабри признан лучшим игроком недели в Лиге Чемпионов

Гнабри признан лучшим игроком недели в Лиге Чемпионов

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 22 50
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 22 41
3 Краснодар Краснодар 22 41
4 Ростов Ростов 23 38
5 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 22 36
6 Динамо Москва Динамо Москва 22 30
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 22 28
8 Спартак Москва Спартак Москва 22 28
9 Сочи Сочи 23 27
10 Уфа Уфа 22 27
11 Урал Урал 22 25
12 Тамбов Тамбов 22 25
13 Ахмат Ахмат 23 23
14 Рубин Рубин 22 23
15 Оренбург Оренбург 22 23
16 Крылья Советов Крылья Советов 23 22
Полная таблица

топ-5 тегов