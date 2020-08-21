Назван стадион, на котором сборная России проведёт домашние матчи Лиги Наций
Стало известно место проведения всех трёх домашних матчей сборной России в рамках группового этапа Лиги Наций.
Как сообщает ТАСС, выбор пал на московскую "ВТБ Арену" - домашний стадион столичного "Динамо".
Напомним, что национальной команде России предстоит помериться силами с Турцией, Сербией и Венгрией.
Из-за сохраняющихся инфекционных рисков все игры пройдут при пустых трибунах.
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