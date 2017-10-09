Названа четвертая пятерка претендентов на получение "Золотого мяча"

Теги антуан гризманнрадамель фалькаотони кроосджанлуиджи буффонсадио мане

Названа четвертая пятерка претендентов на получение "Золотого мяча"Известное издание France Football продолжает представлять номинантов на получение награды лучшему футболисту текущего года "Золотого мяча".

В четвертую пятерку претендентов были включены форвард мадридского "Атлетико" Антуан Гризманн, полузащитник мадридского "Реала" Тони Кроос, голкипер туринского "Ювентуса" Джанлуиджи Буффон, вингер английского "Ливерпуля" Садио Мане и форвард "Монако" Радамель Фалькао.

Напомним, ранее была названа третья пятерка претендентов на "Золотой мяч". | soccernews.ru

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