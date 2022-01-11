Названа дата дебюта Коутиньо за "Астон Виллу"

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Названа дата дебюта Коутиньо за "Астон Виллу"

Фото твиттер "Астон Виллы"

Стало известно, когда новичок "Астон Виллы" Филиппе Коутиньо впервые сыграет за бирмингемскую команду.

По информации Sky Sports, дебют 29-летнего бразильца намечен на субботу, 15 января.

В этот день "Вилла" примет "Манчестер Юнайтед" в рамках 22-го тура АПЛ.

Английский клуб арендовал Коутиньо у "Барселоны" до конца сезона с правом выкупа за 40 миллионов евро.

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