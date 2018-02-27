Названа дата и время проведения второго Эль Класико в сезоне

Испанская Ла Лига назвала дату и время проведения второго Эль Класико в нынешнем сезоне, информирует sport.es.

Так, матч 36-го тура местного чемпионата между каталонской "Барселоной" и мадридским "Реалом" состоится в воскресенье 6-го мая в 22:45 по московскому времени. Игра состоится на стадионе "сине-гранатовых" "Камп Ноу".

Напомним, "Барселона" следит за ситуацией с Погба. | soccernews.ru