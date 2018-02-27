Названа дата и время проведения второго Эль Класико в сезоне

Теги барселонареал мадрид

Названа дата и время проведения второго Эль Класико в сезонеИспанская Ла Лига назвала дату и время проведения второго Эль Класико в нынешнем сезоне, информирует sport.es.

Так, матч 36-го тура местного чемпионата между каталонской "Барселоной" и мадридским "Реалом" состоится в воскресенье 6-го мая в 22:45 по московскому времени. Игра состоится на стадионе "сине-гранатовых" "Камп Ноу".

Напомним, "Барселона" следит за ситуацией с Погба. | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов?
Все опросы

главное

Привычные проблемы мадридцев: "Реал" проигрывает "Эспаньолу"

Привычные проблемы мадридцев: "Реал" проигрывает "Эспаньолу"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 25 65
2 Атлетико Мадрид 25 58
3 Реал Мадрид 25 51
4 Валенсия 25 49
5 Вильярреал 25 41
6 Севилья 25 39
7 Бетис 25 36
8 Сельта Виго 25 35
9 Эйбар 25 35
10 Жирона 25 34
11 Хетафе 25 33
12 Атлетик Бильбао 25 31
13 Леганес 25 30
14 Реал Сосьедад 25 29
15 Эспаньол 25 28
16 Алавес 25 28
17 Леванте 25 20
18 Лас Пальмас 25 19
19 Депортиво Ла-Корунья 25 18
20 Малага 25 13
Полная таблица

топ-5 тегов