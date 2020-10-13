Названа дата матча "Барселоны" с "Реалом" на "Камп Ноу"

Теги барселонареал мадрид

Названа дата матча "Барселоны" с "Реалом" на "Камп Ноу"

Стало известно, когда состоится матч 7-го тура чемпионата Испании между "Барселоной" и "Реалом".

Встреча команда состоится в субботу, 24 октября, на "Камп Ноу". Начало игры - в 17:00 (мск).

Матч состоится при пустых трибунах из-за противокоронавирусных мер.

Отметим, в последний раз "Реал" побеждал "Барселону" на "Камп Ноу" в августе 2017 года со счетом 3:1.

После 4 туров Ла лиги "Реал" занимает 1 место в турнирной таблице, "Барселона" - на 5 позиции.

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