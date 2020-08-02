Названа дата медосмотра и зарплата Урунова в "Спартаке"

Хавбек "Уфы" Остон Урунов близок к переходу в "Спартак".

Как сообщает комментатор "Матч ТВ" Нобель Арустамян, завтра, 3 августа, футболист пройдет медобследование в московском клубе.

По сведениям журналиста Сергея Егорова, зарплата Урунова в "Спартаке" составит 600 тысяч евро за сезон.

В минувшем сезоне Урунов провел 10 матчей в РПЛ, однако результативными действиями не отличился.

Читайте также: "Ростов" и ЦСКА не захотели подписывать Урунова минувшей зимой. | http://soccernews.ru