Названа дата медосмотра и зарплата Урунова в "Спартаке"
Хавбек "Уфы" Остон Урунов близок к переходу в "Спартак".
Как сообщает комментатор "Матч ТВ" Нобель Арустамян, завтра, 3 августа, футболист пройдет медобследование в московском клубе.
По сведениям журналиста Сергея Егорова, зарплата Урунова в "Спартаке" составит 600 тысяч евро за сезон.
В минувшем сезоне Урунов провел 10 матчей в РПЛ, однако результативными действиями не отличился.
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