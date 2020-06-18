Названа дата начала группового этапа следующего розыгрыша Лиги Чемпионов
Стало известно, когда стартует групповой этап Лиги Чемпионов сезона 2020/21.
Как сообщает официальный сайт УЕФА, начало указанной стадии турнира запланировано на 20 октября, а завершение - на 9 декабря.
С 8 августа по 30 сентября будут проходить матчи квалификации ЛЧ.
Плей-офф главного еврокубка начнётся 16 февраля 2021 года, а финал состоится 29 мая в Стамбуле.
Не пропустите: Неймар отреагировал на новость о возобновлении Лиги Чемпионов. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
главное
Лента новостей
-
Прядкин рассказал, что "Ростов" попросил рассмотреть возможность переноса матча с "Сочи"
-
"Сочи" этим летом может пополнить два бразильца
-
"Атлетико Минейро" сообщил, что выплатил "Спартаку" долг за Кариоку
-
Генеральный секретарь РФС призвал "Ростов" не нарушать правила Роспотребнадзора
-
"Сочи": "Мы не видим возможности переноса игры с "Ростовом"
-
Нулевым зараженным коронавирусом в "Ростове" стал хавбек Байрамян
-
"Интер" готов продлить контракт с Марцело Брозовичем
-
ЦСКА анонсировал матч с "Зенитом" забавным видеороликом
-
"Сочи" не против переноса матча с "Ростовом"
-
Три игрока "Барселоны" пропустят матч с "Севильей"
-
АПЛ возобновилась унижением "Арсенала" на "Этихаде": учитель Гвардиола без проблем разобрал своего ученика Артету
-
У судьи РПЛ Гаврилина выявлен коронавирус
-
Вернер прокомментировал свой переход в "Челси"
-
Три клуба ведут борьбу за Година
-
1
"Спартак" планирует избавиться от Баду
-
1
Марадона поздравил "Наполи" с победой в Кубке Италии
-
2
Официально: Вернер перешёл в "Челси"
-
Названа дата начала группового этапа следующего розыгрыша Лиги Чемпионов
-
Президент "Урала" рассказал о готовности Погребняка к возобновлению сезона
-
Кристиан Карамбё оценил уровень игры Головина
Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Арсенал Лондон
|6
|10
|2
|Боруссия Дортмунд
|6
|10
|3
|Осер
|6
|7
|4
|ПСВ
|6
|6
|Группа B
|М
|О
|1
|Валенсия
|6
|16
|2
|Базель
|6
|9
|3
|Ливерпуль
|6
|8
|4
|Спартак Москва
|6
|0
|Группа C
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|6
|9
|2
|Рома
|6
|9
|3
|АЕК
|6
|6
|4
|Генк
|6
|4
|Группа D
|М
|О
|1
|Интер Милан
|6
|11
|2
|Аякс
|6
|8
|3
|Лион
|6
|8
|4
|Русенборг
|6
|4
|Группа E
|М
|О
|1
|Ювентус
|6
|13
|2
|Ньюкасл Юнайтед
|6
|9
|3
|Динамо Киев
|6
|7
|4
|Фейеноорд
|6
|5
|Группа F
|М
|О
|1
|Манчестер Юнайтед
|6
|15
|2
|Байер Леверкузен
|6
|9
|3
|Маккаби Хайфа
|6
|7
|4
|Олимпиакос Пирей
|6
|4
|Группа G
|М
|О
|1
|Милан
|6
|12
|2
|Депортиво Ла-Корунья
|6
|12
|3
|Ланс
|6
|8
|4
|Бавария Мюнхен
|6
|2
|Группа H
|М
|О
|1
|Барселона
|6
|18
|2
|Локомотив Москва
|6
|7
|3
|Клуб Брюгге
|6
|5
|4
|Галатасарай
|6
|4