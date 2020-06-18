Названа дата начала группового этапа следующего розыгрыша Лиги Чемпионов

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Названа дата начала группового этапа следующего розыгрыша Лиги Чемпионов

Стало известно, когда стартует групповой этап Лиги Чемпионов сезона 2020/21.

Как сообщает официальный сайт УЕФА, начало указанной стадии турнира запланировано на 20 октября, а завершение - на 9 декабря.

С 8 августа по 30 сентября будут проходить матчи квалификации ЛЧ.

Плей-офф главного еврокубка начнётся 16 февраля 2021 года, а финал состоится 29 мая в Стамбуле.

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