Названа дата начала подготовки сборной России к мартовским товарищеским матчам

Теги россиястанислав черчесовшвециямолдова

Названа дата начала подготовки сборной России к мартовским товарищеским матчам

Пресс-служба сборной России объявила, когда национальная команда начнёт подготовку к весенним товарищеским матчам.

Сообщается, что сбор стартует в Новогорске 22 марта, а в полном составе команда соберётся на следующий день.

Напомним, что 28 марта россияне сыграют с Швецией, а 31 марта - с Молдовой.

На групповом этапе Евро-2020 подопечные Станислава Черчесова встретятся с Бельгией, Данией и Финляндией.

Не пропустите: Шатов - о выступлении сборной России на Евро-2016: "Мы не говно, просто обкакались". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Барселоне" придется заплатить огромную сумму в случае трансфера Мане

"Барселоне" придется заплатить огромную сумму в случае трансфера Мане

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 19 45
2 Краснодар Краснодар 19 35
3 Ростов Ростов 19 34
4 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 19 34
5 Локомотив Москва Локомотив Москва 19 34
6 Арсенал Тула Арсенал Тула 19 25
7 Уфа Уфа 19 25
8 Динамо Москва Динамо Москва 19 24
9 Урал Урал 19 24
10 Спартак Москва Спартак Москва 19 22
11 Тамбов Тамбов 19 21
12 Ахмат Ахмат 19 19
13 Рубин Рубин 19 19
14 Оренбург Оренбург 18 19
15 Крылья Советов Крылья Советов 19 18
16 Сочи Сочи 18 15
Полная таблица

топ-5 тегов