Названа дата начала подготовки сборной России к мартовским товарищеским матчам

Пресс-служба сборной России объявила, когда национальная команда начнёт подготовку к весенним товарищеским матчам.

Сообщается, что сбор стартует в Новогорске 22 марта, а в полном составе команда соберётся на следующий день.

Напомним, что 28 марта россияне сыграют с Швецией, а 31 марта - с Молдовой.

На групповом этапе Евро-2020 подопечные Станислава Черчесова встретятся с Бельгией, Данией и Финляндией.

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