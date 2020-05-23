Названа дата начала следующего сезона французской Лиги 1

Стало известно, когда стартует следующий розыгрыш чемпионата Франции.

По информации RMC Sport, новый сезон Лиги 1 должен начаться 23 августа.

Окончательная дата будет утверждена после 17 июня, когда состоится заседание исполнительного комитета УЕФА.

Стоит отметить, что предыдущий розыгрыш французского национального первенства был завершён досрочно из-за введённых властями ограничений, обусловлленных пандемией коронавируса.

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