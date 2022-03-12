Названа дата начала судебного процесса по делу Бенжамена Менди

Теги манчестер ситибенжамен менди

Названа дата начала судебного процесса по делу Бенжамена Менди

Фото фан-инстаграм Бенжамена Менди

Левый защитник "Манчестер Сити" Бенжамен Менди летом будет защищаться в суде, пишет Mirror.

По информации источника, судебный процесс по делу французского футболиста начнётся 25 июля и продлится до 6 недель.

Также фулбеку "горожан" предстоит посетить предварительное заседание в мае.

Напомним, что Менди обвиняется в семи случаях изнасилования или сексуального домогательства.

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