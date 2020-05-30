Названа дата открытия летнего трансферного окна в Европе

Теги трансферыкоронавирус

Названа дата открытия летнего трансферного окна в Европе

Стало известно, когда для большинства европейских клубов будет открыто летнее трансферное окно.

По информации Sky Sports, из-за вынужденной паузы, обусловленной пандемией коронавируса, заявочная кампания будет смещена на осень.

На сегодняшний день планируется, что ТО откроется 1 сентября, а закроется 5 октября.

Напомним, что в июне возобновятся почти все топ-лиги Европы, а в августе УЕФА намерена доиграть еврокубки.

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