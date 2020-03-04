Названа дата перенесенного матча "Манчестер Сити" - "Арсенал"

Матч 28-го тура АПЛ между "Манчестер Сити" и "Арсеналом" пройдет 11 марта. Об этом сообщает официальный сайт "горожан".

Напомним, встреча команд должна была пройти 1 марта, но была перенесена из-за участия "Сити" в Кубке Англии, который команда Хосепа Гвардиолы выиграла, победив "Астон Виллу" (2:1).

"Манчестер Сити" с 57 очками занимает второе место в турнирной таблице АПЛ. "Арсенал" расположился на 10 строчке.

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