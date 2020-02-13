Названа дата похорон Рейнгольда

Бывший генеральный директор московского "Спартака" Сергей Шавло рассказал, когда пройдёт церемония прощания с легендой "красно-белых" Валерием Рейнгольдом.

Напомним, что ветеран скончался во вторник в возрасте 77 лет. Ему стало плохо во время турнира, посвящённого 110-й годовщине со дня рождения Владимира Степанова. Мужчину экстренно госпитализировали, однако врачи оказались бессильны.

По словам Шавло, церемония прощания с Рейнгольдом состоится в пятницу, 14 февраля, и начнётся в 11:00 по московскому времени. Место проведения - манеж академии имени Черенкова.

В этот же день бывшего футболиста похоронят на Николо-Архангельском кладбище в Московской области.

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