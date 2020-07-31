Названа дата прибытия Ловрена в расположение "Зенита"

Стало известно, когда новичок "Зенита" Деян Ловрен прилетит в Санкт-Петербург.

По информации Bobsoccer, прибытие 31-летнего футболиста в Россию ожидается в воскресенье, 2 августа.

Напомним, что хорват заключил с чемпионом РПЛ контракт на 3 года. Сумма трансфера - 12 миллионов евро.

Сегодня "Зенит" начал готовиться к новому сезону. Уже 7 августа команду ожидает матч за Суперкубок России против "Локомотива".

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