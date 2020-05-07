Названа дата прибытия в Москву будущего тренера "Локомотива"

Теги локомотив москвамарко николич

Названа дата прибытия в Москву будущего тренера "Локомотива"

Стало известно, когда прилетит в Москву сербский тренер Марко Николич, который с высокой долей вероятности возглавит "Локомотив".

По информации "СЭ", 40-летний наставник прибудет в российскую столицу 15 мая, после чего две недели проведёт в самоизоляции.

Ожидается, что по завершении карантина Николич заключит контракт с "Локомотивом". Этому будет предшествовать официальное утверждение его кандидатуры на совете директоров "железнодорожников".

Напомним, что сейчас московскую команду возглавляет Юрий Сёмин, но его соглашение истекает 31 мая и продлеваться не будет.

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