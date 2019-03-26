Названа дата рассмотрения апелляции "Челси" на трансферный запрет

СМИ узнали, когда ФИФА рассмотрит апелляцию лондонского "Челси" на трансферный запрет, который распространяется на лето 2019-го и январь 2020 года.

По информации Daily Mail, заседание запланировано на четверг, 11 апреля.

Напомним, что "синие" наказаны за нарушение правил при переходах несовершеннолетних футболистов.

Помимо бана "Челси" получил штраф в размере 400 000 фунтов.

Не пропустите: Канте не собирается уходить из "Челси", несмотря на интерес "Реала". | http://soccernews.ru