Названа дата рассмотрения апелляции "Челси" на трансферный запрет

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Названа дата рассмотрения апелляции "Челси" на трансферный запрет

СМИ узнали, когда ФИФА рассмотрит апелляцию лондонского "Челси" на трансферный запрет, который распространяется на лето 2019-го и январь 2020 года.

По информации Daily Mail, заседание запланировано на четверг, 11 апреля.

Напомним, что "синие" наказаны за нарушение правил при переходах несовершеннолетних футболистов.

Помимо бана "Челси" получил штраф в размере 400 000 фунтов.

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