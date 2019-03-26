Названа дата рассмотрения апелляции "Челси" на трансферный запрет
СМИ узнали, когда ФИФА рассмотрит апелляцию лондонского "Челси" на трансферный запрет, который распространяется на лето 2019-го и январь 2020 года.
По информации Daily Mail, заседание запланировано на четверг, 11 апреля.
Напомним, что "синие" наказаны за нарушение правил при переходах несовершеннолетних футболистов.
Помимо бана "Челси" получил штраф в размере 400 000 фунтов.
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|Арсенал Лондон
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|Манчестер Юнайтед
|30
|58
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|Челси
|30
|57
|7
|Вулверхэмптон
|30
|44
|8
|Уотфорд
|30
|43
|9
|Вест Хэм Юнайтед
|31
|42
|10
|Лестер Сити
|31
|41
|11
|Эвертон
|31
|40
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|Борнмут
|31
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|Ньюкасл Юнайтед
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|30
|33
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|29
|33
|16
|Саутгемптон
|30
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|Бернли
|31
|30
|18
|Кардифф Сити
|30
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|Фулхэм
|31
|17
|20
|Хаддерсфилд Таун
|31
|14