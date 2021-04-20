Названа дата рассмотрения в суде дела Кокорина-Мамаева

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Названа дата рассмотрения в суде дела Кокорина-Мамаева
Фото: твиттер Lenta.ru/Автор неизвестен

Второй кассационный суд общей юрисдикции 3 июня рассмотрит жалобы футболистов "Фиорентины" Александра Кокорина и "Ростова" Павла Мамаева на приговор Мосгорсуда,

сообщает "Р-Спорт".

"Судебное заседание назначено на 3 июня, на 10.00", - сообщил источник в суде.

Напомним, что футболисты добиваются отмены приговора по статье "Хулиганство". Осенью 2018 года Кокорин и Мамаев вместе с друзьями избили трех человек в Москве. За это Кокорин был приговорен к 18 месяцам лишения свободы, а Мамаев - к 17. В сентябре 2019 года оба игрока вышли на свободно, использовав возможность условно-досрочного освобождения.

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