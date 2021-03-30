Названа дата слушания дела по делу Бензема - Вальбуэна

Фото: инстаграм Карима Бензема/Автор неизвестен

С 20 по 22 октября пройдут слушания по делу о шантажировании нападающим мадридского "Реала" Каримом Бензема своего соотечественника полузащитника Матье Вальбуэна, который сейчас выступает за "Фенербахче", сообщает Marca.

Напомним, что Бензема является подозреваемым в деле о шантаже Вальбуэна неким интимным видео.

Данный скандал произошел в 2015 году и с тех пор Бензема не вызывается в сборную Франции. 32-летнему форварду грозит тюрьма сроком до пяти лет, а также штраф в размере 75 миллионов евро.

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