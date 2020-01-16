Названа дата старта нового сезона РПЛ

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Названа дата старта нового сезона РПЛ

Стало известно, когда начнётся розыгрыш российской Премьер-лиги сезона 2020/21.

Сообщается, что первый тур следующего чемпионата России запланирован на 26 июля.

Стоит отметить, что проект нового календаря обсуждался сегодня на общем собрании клубов РПЛ.

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РФС рассматривает два варианта реформы Кубка России

РФС рассматривает два варианта реформы Кубка России

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5 Локомотив Москва Локомотив Москва 19 34
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