Названа дата старта следующего сезона АПЛ

Стало известно, когда стартует новый сезон английской Премьер-лиги.

Дата начала розыгрыша АПЛ 2020/21 - 12 сентября. Завершится чемпионат 23 мая 2021 года.

Напомним, что в текущем сезоне Премьер-лиги осталось провести один тур, который запланирован на ближайшее воскресенье.

Чемпионом Англии впервые за 30 лет стал "Ливерпуль".

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