Названа дата старта следующего сезона АПЛ

1 Теги апл

Названа дата старта следующего сезона АПЛ

Стало известно, когда стартует новый сезон английской Премьер-лиги.

Дата начала розыгрыша АПЛ 2020/21 - 12 сентября. Завершится чемпионат 23 мая 2021 года.

Напомним, что в текущем сезоне Премьер-лиги осталось провести один тур, который запланирован на ближайшее воскресенье.

Чемпионом Англии впервые за 30 лет стал "Ливерпуль".

Не пропустите: Хендерсон признан лучшим игроком АПЛ по версии британских журналистов. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

odogiedevagom

Хочешь СЕКСА уже сегодня?! - Регистрируйся и снимай девочек которые очень ХОТЯТ СЕКСА! Все Анонимно и Бесплатно. Не упусти свой шанс...---- https://urlik.ru/hotdev

Ответить

главное

Журналист Скира раскрыл условия трансфера Ловрена в "Зенит"

Журналист Скира раскрыл условия трансфера Ловрена в "Зенит"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов