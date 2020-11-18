Названа дата суда по делу ЦСКА

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Названа дата суда по делу ЦСКА

23 ноября состоится заседание по поводу несоблюдения санитарных норм на стадионе "ВЭБ Арене" во время матча 11-го тура РПЛ ЦСКА - "Динамо" (3:1).

Суд начнется в 10:00 (мск). Об этом сообщила пресс-секретарь Савеловского суда Мария Михайлова.

Напомним, Роспотребнадзор обратился в суд из-за несоблюдения санитарных норм на стадионе в период пандемии коронавируса.

А еще: На ЦСКА завели административное дело за нарушение на матче с "Динамо"| http://soccernews.ru
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