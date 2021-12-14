Названа дата увольнения Витории из "Спартака"

Фото инстаграм Руя Витории

"Спартак" в ближайшее время уволит главного тренера команды Руя Виторию, сообщает "СЭ".

По информации источника, вероятнее всего, об отставке официально объявят в среду, 15 декабря.

Сейчас стороны ведут переговоры об условиях досрочного прекращения сотрудничества.

Витория возглавляет команду с мая. Сумма неустойки португальцу и его штабу составит 2,5 миллиона евро.

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