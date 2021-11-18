Названа дата вероятного дебюта Рамоса за ПСЖ

Фото инстаграм Серхио Рамоса

СМИ узнали, когда центральный защитник Серхио Рамос может дебютировать за ПСЖ.

Напомним, что 35-летний футболист после перехода из "Реала" в межсезонье не провёл ни одного матча за парижан из-за двух серьёзных травм.

По информации L’Equipe, испанец имеет хорошие шансы оказаться в заявке ПСЖ на игру 14-го тура Лиги 1 против "Нанта".

Напомним, что Рамос летом заключил с французским клубом контракт на два года. Сначала у него были проблемы с коленом, а затем повреждение икроножной мышцы.

ПСЖ примет "Нант" в субботу, 20 ноября, в 19:00 по московскому времени.

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