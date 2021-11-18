Названа дата вероятного дебюта Рамоса за ПСЖ
СМИ узнали, когда центральный защитник Серхио Рамос может дебютировать за ПСЖ.
Напомним, что 35-летний футболист после перехода из "Реала" в межсезонье не провёл ни одного матча за парижан из-за двух серьёзных травм.
По информации L’Equipe, испанец имеет хорошие шансы оказаться в заявке ПСЖ на игру 14-го тура Лиги 1 против "Нанта".
Напомним, что Рамос летом заключил с французским клубом контракт на два года. Сначала у него были проблемы с коленом, а затем повреждение икроножной мышцы.
ПСЖ примет "Нант" в субботу, 20 ноября, в 19:00 по московскому времени.
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|Ренн
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|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
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|Нант
|28
|37
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|Брест
|28
|34
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|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
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|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13