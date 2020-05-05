Названа дата вероятного возобновления Бундеслиги

Стало известно, когда с высокой долей вероятности возобновится розыгрыш Бундеслиги, прерванный в марте из-за пандемии коронавируса.

По информации Reuters, первых после вынужденной паузы матчей чемпионата Германии стоит ожидать уже 15 мая.

Окончательное решение на этот счёт будет принято в среду канцлером ФРГ Ангелой Меркель.

Напомним, что по итогам 25 туров в Бундеслиге лидирует "Бавария" (55 очков), опережающая дортмундскую "Боруссию" (51) и "РБ Лейпциг" (50).

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