Названа дата вероятного возобновления Бундеслиги

Теги бундеслигакоронавирус

Названа дата вероятного возобновления Бундеслиги

Стало известно, когда с высокой долей вероятности возобновится розыгрыш Бундеслиги, прерванный в марте из-за пандемии коронавируса.

По информации Reuters, первых после вынужденной паузы матчей чемпионата Германии стоит ожидать уже 15 мая.

Окончательное решение на этот счёт будет принято в среду канцлером ФРГ Ангелой Меркель.

Напомним, что по итогам 25 туров в Бундеслиге лидирует "Бавария" (55 очков), опережающая дортмундскую "Боруссию" (51) и "РБ Лейпциг" (50).

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 25 55
2 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 25 51
3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 25 50
4 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 25 49
5 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 25 47
6 Шальке Шальке 25 37
7 Вольфсбург Вольфсбург 25 36
8 Фрайбург Фрайбург 25 36
9 Хоффенхайм Хоффенхайм 25 35
10 Кельн Кельн 25 32
11 Унион Берлин Унион Берлин 25 30
12 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 24 28
13 Герта Герта 25 28
14 Аугсбург Аугсбург 25 27
15 Майнц 05 Майнц 05 25 26
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