Названа дата возобновления чемпионата Австрии
Названа дата возобновления сезона австрийской бундеслиги. Об этом сообщает AFP.
Розыгрыш был приостановлен из-за пандемии коронавируса.
По данным источника, чемпионат Австрии возобновится 2 июня. Матчи будут проходить при пустых трибунах каждые три дня, чтобы закончить сезон к первой неделе июля.
Ранее сообщалось, что 30 мая состоится финал Кубка Австрии между "Ред Буллом" и "Аустрией" (Лустенау).
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|5
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|27
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|Арсенал Лондон
|27
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|10
|Бернли
|27
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|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
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|Кристал Пэлас
|27
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|Ньюкасл Юнайтед
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|31
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|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18