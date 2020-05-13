Названа дата возобновления чемпионата Австрии

Теги бундеслига

Названа дата возобновления чемпионата Австрии

Названа дата возобновления сезона австрийской бундеслиги. Об этом сообщает AFP.

Розыгрыш был приостановлен из-за пандемии коронавируса.

По данным источника, чемпионат Австрии возобновится 2 июня. Матчи будут проходить при пустых трибунах каждые три дня, чтобы закончить сезон к первой неделе июля.

Ранее сообщалось, что 30 мая состоится финал Кубка Австрии между "Ред Буллом" и "Аустрией" (Лустенау).

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