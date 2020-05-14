Названа дата возобновления чемпионата Украины
Стало известно, когда возобновится розыгрыш украинской Премьер-лиги сезона 2019/20.
Сообщается, что первые после вынужденной паузы матчи турнира состоятся 30 мая.
Ожидается, что чемпионат будет завершён 19 июля. Игры планируется проводить без зрителей.
Напомним, что в УПЛ осталось провести девять туров. Соревнование было приостановлено в марте из-за пандемии коронавируса.
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|Команда
|М
|О
|1
|Шахтер Донецк
|21
|56
|2
|Динамо Киев
|22
|45
|3
|Заря Луганск
|22
|43
|4
|Десна Чернигов
|22
|42
|5
|Александрия
|22
|37
|6
|Колос Ковалёвка
|21
|26
|7
|Мариуполь
|21
|25
|8
|Dnipro-1
|21
|22
|9
|Львов
|22
|20
|10
|Ворскла
|22
|20
|11
|Олимпик Донецк
|22
|18
|12
|Карпаты Львов
|22
|13