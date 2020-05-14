Названа дата возобновления чемпионата Украины

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Названа дата возобновления чемпионата Украины

Стало известно, когда возобновится розыгрыш украинской Премьер-лиги сезона 2019/20.

Сообщается, что первые после вынужденной паузы матчи турнира состоятся 30 мая.

Ожидается, что чемпионат будет завершён 19 июля. Игры планируется проводить без зрителей.

Напомним, что в УПЛ осталось провести девять туров. Соревнование было приостановлено в марте из-за пандемии коронавируса.

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