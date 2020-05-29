Названа дата возобновления Кубка Англии

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Названа дата возобновления Кубка Англии

Стало известно, когда состоится рестарт Кубка Англии сезона 2019/20.

Возобновление турнира запланировано на 27-28 июня, когда пройдут матчи 1/4 финала.

Полуфинальные встречи ожидаются 18-19 июля, финал Кубка - 1 августа.

Напомним, как выглядят четвертьфинальные пары соревнования: "Лестер" - "Челси", "Ньюкасл" - "Манчестер Сити", "Шеффилд Юнайтед" - "Арсенал", "Норвич" - "Манчестер Юнайтед".

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
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