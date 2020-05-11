Названа дата возобновления сезона в Испании

Теги ла лигакоронавирус

Названа дата возобновления сезона в Испании

Стало известно, когда возобновится розыгрыш Примеры сезона 2019/20, приостановленный в марте из-за пандемии коронавируса.

По информации AS, рестарт турнира ожидается 12 июня. Руководство лиги сообщило об этом всем клубам.

Если к этой дате возникнут какие-либо проблемы, матчи могут перенести на неделю.

Напомним, что в испанском чемпионате осталось сыграть 11 туров. Лидирует в первенстве "Барселона", но "Реал" отстаёт всего на 2 очка.

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
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