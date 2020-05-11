Названа дата возобновления сезона в Испании

Стало известно, когда возобновится розыгрыш Примеры сезона 2019/20, приостановленный в марте из-за пандемии коронавируса.

По информации AS, рестарт турнира ожидается 12 июня. Руководство лиги сообщило об этом всем клубам.

Если к этой дате возникнут какие-либо проблемы, матчи могут перенести на неделю.

Напомним, что в испанском чемпионате осталось сыграть 11 туров. Лидирует в первенстве "Барселона", но "Реал" отстаёт всего на 2 очка.

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