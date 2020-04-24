Названа дата возобновления тренировок "Реала"

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Названа дата возобновления тренировок "Реала"

Мадридский "Реал" готовится к возобновлению тренировочного процесса на клубной базе в Вальдебебас.

По информации Marca, полноценные занятия "сливочные" хотят проводить уже с 4 мая.

При этом будут предприняты особые меры предосторожности: все футболисты сдадут тесты на коронавирус, а их контакты с другими сотрудниками будут минимизированы.

Напомним, что в Испании футбольный сезон приостановили в середине марта из-за пандемии коронавируса.

"Реал" занимает второе место в турнирной таблице Примеры, отставая от "Барселоны" на 2 очка.

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