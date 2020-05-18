Названа дата возобновления тренировок в "Спартаке"

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Названа дата возобновления тренировок в "Спартаке"

Стало известно, когда футболисты московского "Спартака" вернутся к тренировочному процессу.

Сообщается, что первое после вынужденной паузы занятие запланировано на субботу, 23 мая.

В четверг всех игроков "красно-белых" протестируют на наличие коронавируса, после чего команда сможет возобновить тренировки.

Напомним, что "Спартак" по итогам 22 туров занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ.

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