Названа дата возобновления тренировок в "Спартаке"
Стало известно, когда футболисты московского "Спартака" вернутся к тренировочному процессу.
Сообщается, что первое после вынужденной паузы занятие запланировано на субботу, 23 мая.
В четверг всех игроков "красно-белых" протестируют на наличие коронавируса, после чего команда сможет возобновить тренировки.
Напомним, что "Спартак" по итогам 22 туров занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ.
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