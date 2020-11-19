Названа дата возвращения Головина на поле
Стало известно, когда полузащитник "Монако" Александр Головин сможет сыграть впервые после длительного перерыва, обусловленного травмой.
Напомним, что с конца августа россиянин восстанавливается после надрыва мышцы задней поверхности бедра.
По информации Sport24, хавбек в ближайшие дни должен вернуться в общую группу монегасков, то есть возобновить полноценные тренировки.
А появление Головина на поле ожидается 29 ноября в домашнем матче с "Нимом".
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