Названа дата возвращения Головина на поле

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Названа дата возвращения Головина на поле

Стало известно, когда полузащитник "Монако" Александр Головин сможет сыграть впервые после длительного перерыва, обусловленного травмой.

Напомним, что с конца августа россиянин восстанавливается после надрыва мышцы задней поверхности бедра.

По информации Sport24, хавбек в ближайшие дни должен вернуться в общую группу монегасков, то есть возобновить полноценные тренировки.

А появление Головина на поле ожидается 29 ноября в домашнем матче с "Нимом".

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