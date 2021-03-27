Названа дата возвращения Кокорина в расположение "Фиорентины"

Фото: твиттер "Фиорентины"

Нападающий "Фиорентины" Александр Кокорин завершает процесс восстановления после травмы в римской клинике "Вилла Стюарт".

По информации Viola News, уже в понедельник россиянин должен вернуться в расположение "фиалок".

После общения с новым главным тренером "Фиорентины" Джузеппе Якини 30-летний форвард будет готовиться к возвращению на поле. Предположительно, это может произойти 11 апреля.

Напомним, что Кокорин из-за повреждения не играет с 3 марта. В январе итальянский клуб заплатил за него "Спартаку" 4,5 миллиона евро.

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