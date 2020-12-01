Названа дата возвращения Марио Фернандеса на поле

Правый защитник московского ЦСКА Марио Фернандес близок к возвращению в строй, об этом заявил его агент Жорже Машадо.

"Марио требуется ещё около 10 дней до полного восстановления и возвращения на поле", - сказал агент.

Натурализованный бразилец находится в лазарете с 7 ноября, когда получил повреждение мягких тканей задней поверхности левого бедра.

В текущем сезоне 30-летний Фернандес сыграл за ЦСКА 14 матчей, в которых сделал 1 ассист.

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