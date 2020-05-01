Названа дата заседания исполкома РФС, на котором могут объявить о завершении сезона в России

Теги рфс

Названа дата заседания исполкома РФС, на котором могут объявить о завершении сезона в России

Стало известно, когда пройдёт ближайшее заседание исполкома Российского футбольного союза.

В службе коммуникации РФС сообщили, что мероприятие в режиме онлайн запланировано на 15 мая.

"Будут обсуждаться актуальные вопросы, в том числе возобновление соревнований. Повестка будет сформулирована и опубликована позже", - уточнили в союзе.

Стоит отметить, что на этом заседании может быть принято решение о досрочном завершении сезона. В частности, такой сценарий весьма вероятен в ФНЛ. Впрочем, и многие клубы РПЛ не против закончить чемпионат уже сейчас.

Не пропустите: Радимов высказался о возможном досрочном завершении сезона в ФНЛ. | http://soccernews.ru
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