Названа дата заседания исполкома РФС, на котором могут объявить о завершении сезона в России

Стало известно, когда пройдёт ближайшее заседание исполкома Российского футбольного союза.

В службе коммуникации РФС сообщили, что мероприятие в режиме онлайн запланировано на 15 мая.

"Будут обсуждаться актуальные вопросы, в том числе возобновление соревнований. Повестка будет сформулирована и опубликована позже", - уточнили в союзе.

Стоит отметить, что на этом заседании может быть принято решение о досрочном завершении сезона. В частности, такой сценарий весьма вероятен в ФНЛ. Впрочем, и многие клубы РПЛ не против закончить чемпионат уже сейчас.

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