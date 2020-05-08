Названа доля государственного бюджета в финансировании клубов РПЛ
Стало известно, какая часть бюджетов клубов РПЛ формируется за государственный счёт.
Согласно документальному фильму Sports.ru, представители высшей лиги России получают около 15 процентов доходов из областных бюджетов или фондов.
Кроме того, некоторые клубы зарабатывают крупные суммы на спонсорских контрактах с компаниями с госучастием.
Также сообщается, что доходы всей индустрии составляют 75 миллиардов рублей.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|22
|50
|2
|Локомотив Москва
|22
|41
|3
|Краснодар
|22
|41
|4
|Ростов
|22
|38
|5
|ЦСКА Москва
|22
|36
|6
|Динамо Москва
|22
|30
|7
|Арсенал Тула
|22
|28
|8
|Спартак Москва
|22
|28
|9
|Уфа
|22
|27
|10
|Урал
|22
|25
|11
|Тамбов
|22
|25
|12
|Сочи
|22
|24
|13
|Оренбург
|22
|23
|14
|Рубин
|22
|23
|15
|Крылья Советов
|22
|22
|16
|Ахмат
|22
|20