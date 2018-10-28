Названа еще одна возможная причина крушения вертолета владельца "Лестера"
Появляется новая информация касательно трагедии, в которой по сообщениям английских СМИ погиб владелец "Лестера" Вишай Шривадданапрабха.
По сведениям Reuters, причиной крушения вертолета, в котором находился тайский миллиардер могла стать ошибка пилота.
Ранее СМИ причиной аварии называли остановку рулевого винта.
Напомним, что вертолет разбился вчера после матча "Лестер" - "Вест Хэм" (1:1).
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|Команда
|М
|О
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|Ливерпуль
|23
|60
|2
|Манчестер Сити
|23
|56
|3
|Тоттенхэм
|23
|51
|4
|Челси
|23
|47
|5
|Арсенал Лондон
|24
|47
|6
|Манчестер Юнайтед
|23
|44
|7
|Вулверхэмптон
|24
|35
|8
|Эвертон
|24
|33
|9
|Уотфорд
|23
|33
|10
|Лестер Сити
|23
|31
|11
|Вест Хэм Юнайтед
|24
|31
|12
|Борнмут
|23
|30
|13
|Брайтон & Хоув Альбион
|24
|26
|14
|Кристал Пэлас
|23
|22
|15
|Саутгемптон
|23
|22
|16
|Бернли
|23
|22
|17
|Ньюкасл Юнайтед
|23
|21
|18
|Кардифф Сити
|24
|19
|19
|Фулхэм
|24
|17
|20
|Хаддерсфилд Таун
|24
|11