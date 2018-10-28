Названа еще одна возможная причина крушения вертолета владельца "Лестера"

Теги лестер сити

Названа еще одна возможная причина крушения вертолета владельца "Лестера"

Появляется новая информация касательно трагедии, в которой по сообщениям английских СМИ погиб владелец "Лестера" Вишай Шривадданапрабха.

По сведениям Reuters, причиной крушения вертолета, в котором находился тайский миллиардер могла стать ошибка пилота.

Ранее СМИ причиной аварии называли остановку рулевого винта.

Напомним, что вертолет разбился вчера после матча "Лестер" - "Вест Хэм" (1:1).

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