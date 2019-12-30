Названа команда, набравшая больше всех очков в АПЛ за последнее десятилетие

Теги манчестер ситиманчестер юнайтедчелсистатистика

Названа команда, набравшая больше всех очков в АПЛ за последнее десятилетие

Статистический портал Sky Sports Statto подсчитал, какой клуб стал самым успешным в АПЛ за последнее десятилетие.

За период с 2010 по 2019 год больше всех очков в Премьер-лиге набрал "Манчестер Сити" - 818.

Вслед за "горожанами" расположились "Манчестер Юнайтед" (747), "Челси" (740), "Ливерпуль" (710), "Тоттенхэм" (703) и "Арсенал" (702).

Отметим, что за последние 10 лет "Сити" выигрывал АПЛ четыре раза, "Челси" - три раза, "МЮ" - два раза и "Лестер" - один раз.

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 18 52
2 Лестер Сити Лестер Сити 20 42
3 Манчестер Сити Манчестер Сити 19 38
4 Челси Челси 20 35
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 20 31
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 20 30
7 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 19 30
8 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 19 29
9 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 20 27
10 Эвертон Эвертон 20 25
11 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 20 25
12 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 20 24
13 Бернли Бернли 20 24
14 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 20 23
15 Саутгемптон Саутгемптон 20 22
16 Борнмут Борнмут 20 20
17 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 19 19
18 Астон Вилла Астон Вилла 20 18
19 Уотфорд Уотфорд 20 16
20 Норвич Сити Норвич Сити 20 13
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