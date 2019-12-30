Названа команда, набравшая больше всех очков в АПЛ за последнее десятилетие

Статистический портал Sky Sports Statto подсчитал, какой клуб стал самым успешным в АПЛ за последнее десятилетие.

За период с 2010 по 2019 год больше всех очков в Премьер-лиге набрал "Манчестер Сити" - 818.

Вслед за "горожанами" расположились "Манчестер Юнайтед" (747), "Челси" (740), "Ливерпуль" (710), "Тоттенхэм" (703) и "Арсенал" (702).

Отметим, что за последние 10 лет "Сити" выигрывал АПЛ четыре раза, "Челси" - три раза, "МЮ" - два раза и "Лестер" - один раз.

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