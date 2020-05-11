Названа крайняя дата для решения о продолжении сезона РПЛ

Стало известно, когда должно быть принято решение о возобновлении РПЛ или досрочном завершении чемпионата.

Генеральный директор питерского "Зенита" Александр Медведев сообщил, что дедлайн по этому вопросу - 27 мая.

"Надеюсь, что такое решение [о возобновлении сезона] будет принято, но 15 мая не является критической датой. Было определено, что 27 мая является крайним днём для того, чтобы принять решение о продолжении или полной остановке чемпионата. Время ещё есть - это почти три недели. Важно, чтобы в этот период те города, где будут проходить матчи, соответствовали критериям, которые Роспотребнадзор выдвинул в отношении перехода на определённый этап снятия ограничений. Возобновление чемпионата России по футболу - это особая статья, это не тренировка на воздухе или прогулка. Это сложная организационное событие. Поэтому будем надеяться на лучшее", - сказал Медведев.

Напомним, что в текущем розыгрыше РПЛ осталось провести восемь туров. Рестарт турнира возможен во второй половине июня.

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