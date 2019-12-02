Названа лучшая футболистка мира в 2019 году
Обладательницей "Золотого мяча" среди женщин стала американка Меган Рапино.
В 2019 году Рапино в составе сборной США стала победительницей чемпионата мира. Рапино стала лучшим бомбардиром турнира, а также была признана лучшей футболисткой мундиаля.
Стоит отметить, что Рапино ранее попадала в скандальные истории, связанные с критикой президента США Дональда Трампа. Также она требовала уравнять футболистов и футболисток.
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|3
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|3
|Саудовская Аравия
|3
|3
|4
|Египет
|3
|0
|Группа B
|М
|О
|1
|Испания
|3
|5
|2
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|5
|3
|Иран
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|Франция
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|3
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|3
|Нигерия
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|О
|1
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|7
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|5
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|3
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|1
|Группа F
|М
|О
|1
|Швеция
|3
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|2
|Мексика
|3
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|3
|Южная Корея
|3
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|Группа G
|М
|О
|1
|Бельгия
|3
|9
|2
|Англия
|3
|6
|3
|Тунис
|3
|3
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|Панама
|3
|0
|Группа H
|М
|О
|1
|Колумбия
|3
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|Япония
|3
|4
|3
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