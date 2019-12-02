Названа лучшая футболистка мира в 2019 году

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Названа лучшая футболистка мира в 2019 году

Обладательницей "Золотого мяча" среди женщин стала американка Меган Рапино.

В 2019 году Рапино в составе сборной США стала победительницей чемпионата мира. Рапино стала лучшим бомбардиром турнира, а также была признана лучшей футболисткой мундиаля.

Стоит отметить, что Рапино ранее попадала в скандальные истории, связанные с критикой президента США Дональда Трампа. Также она требовала уравнять футболистов и футболисток.

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Результаты "Золотого мяча"-2019: полный список

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