Названа общая сумма долгов "Тамбова"
"РБ-Спорт" удалось уточнить масштаб финансовых проблем футбольного клуба "Тамбов".
По информации источника, общая задолженность составляет около 360 миллионов рублей, из них порядка 140 миллионов - это долги по зарплате и премиальным перед футболистами.
По итогам 14 туров РПЛ тамбовчане занимают 13-е место в турнирной таблице с 12 очками в активе.
Проблемы у клуба начались с июня, когда были получены последние деньги из областного бюджета.
Не пропустите: В "Тамбове" назвали причину появления клубных долгов. | http://soccernews.ru
главное
-
Стала известна причина замены судей на матче Сербия - Россия
-
УЕФА заменил судейскую бригаду на матче Сербия - Россия
-
В АПЛ выявлено 16 случаев заражения коронавирусом
-
Манчини пропустит матч сборной Италии против Боснии и Герцеговины из-за коронавируса
-
Суарес пропустит матчи с "Барселоной" и "Локомотивом" из-за коронавируса
Лента новостей
-
"Барселона" определилась с альтернативой Эрику Гарсии
-
Отец Хвичи Кварацхелии назвал европейский топ-клуб, за который болеет его сын
-
Названа общая сумма долгов "Тамбова"
-
Горан Пандев настолько крут, что в 37 лет добыл для Северной Македонии путевку на Евро: вспоминаем 9 интересных фактов из карьеры нападающего
-
Суарес хотел играть за "Барселону" до 37 лет
-
Игрок ЦСКА Зайнутдинов рассказал о своей травме головы
-
"Интер" может перехватить трансферную цель "Барселоны"
-
Стала известна причина замены судей на матче Сербия - Россия
-
"Ювентус" следит за 18-летним полузащитником "Аякса"
-
Сёмин и Хвича расплакались, когда грузин прощался с "Локомотивом"
-
У хавбека "Арсенала" выявили коронавирус
-
"Спартак" и "Динамо" выйдут на субботнее дерби в специальных футболках
-
Серхио Рамос хочет завершить карьеру в "Реале"
-
Тевес установил необычный рекорд в чемпионате Аргентины
-
Варела - о "Динамо": "Здесь всё организовано не хуже, чем в "Манчестер Юнайтед"
-
Защитник "Тоттенхэма" заразился коронавирусом
-
Слуцкий сравнил менталитет Головина и Хвичи Кварацхелии
-
"Ювентус" определился с заменой для Дибалы
-
УЕФА заменил судейскую бригаду на матче Сербия - Россия
-
Главные новости дня: 16 ноября