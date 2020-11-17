Названа общая сумма долгов "Тамбова"

"РБ-Спорт" удалось уточнить масштаб финансовых проблем футбольного клуба "Тамбов".

По информации источника, общая задолженность составляет около 360 миллионов рублей, из них порядка 140 миллионов - это долги по зарплате и премиальным перед футболистами.

По итогам 14 туров РПЛ тамбовчане занимают 13-е место в турнирной таблице с 12 очками в активе.

Проблемы у клуба начались с июня, когда были получены последние деньги из областного бюджета.

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