Названа официальная дата возобновления чемпионата Португалии

Стало известно, когда возобновится розыгрыш португальского футбольного чемпионата, приостановленного в марте из-за пандемии коронавируса.

Сообщается, что рестарт турнира запланирован на 3 июня. Эта информация уже подтверждена официально.

Первым после вынужденной паузы станет матч "Портимоненсе" - "Жил Висенте".

После 24 туров лидером португальской Примейры является "Порту", который набрал 60 очков. Второе место занимает "Бенфика", в активе которой 59 очков. На третьей позиции находится "Брага" (46). До окончания чемпионата осталось провести 10 туров.

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