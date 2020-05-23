Названа официальная дата возобновления чемпионата Португалии

Теги лига португезекоронавирус

Названа официальная дата возобновления чемпионата Португалии

Стало известно, когда возобновится розыгрыш португальского футбольного чемпионата, приостановленного в марте из-за пандемии коронавируса.

Сообщается, что рестарт турнира запланирован на 3 июня. Эта информация уже подтверждена официально.

Первым после вынужденной паузы станет матч "Портимоненсе" - "Жил Висенте".

После 24 туров лидером португальской Примейры является "Порту", который набрал 60 очков. Второе место занимает "Бенфика", в активе которой 59 очков. На третьей позиции находится "Брага" (46). До окончания чемпионата осталось провести 10 туров.

Не пропустите: РФС сообщил, что новый сезон РПЛ начнётся 2 или 5 августа. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Пока "Ньюкасл" пытаются сделать новым "денежным мешком", болельщики вспоминают сезон 1995/96. "Сороки" проиграли титул АПЛ, имея 12 очков отрыва

Пока "Ньюкасл" пытаются сделать новым "денежным мешком", болельщики вспоминают сезон 1995/96. "Сороки" проиграли титул АПЛ, имея 12 очков отрыва

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Порту Порту 24 60
2 Бенфика Бенфика 24 59
3 Брага Брага 24 46
4 Спортинг Лиссабон Спортинг Лиссабон 24 42
5 Рио Аве Рио Аве 24 38
6 Витория Гимарайнш Витория Гимарайнш 24 37
7 ФК Фамаликао ФК Фамаликао 24 37
8 Морейренсе ФК Морейренсе ФК 24 30
9 Жил Висенте Жил Висенте 24 30
10 Санта-Клара Санта-Клара 24 30
11 Боавишта Боавишта 24 29
12 Витория Сетубал Витория Сетубал 24 28
13 Белененсиш Белененсиш 24 26
14 КД Тондела КД Тондела 24 25
15 Маритиму Маритиму 24 24
16 Пасуш де Феррейра Пасуш де Феррейра 24 22
17 Портимоненсе Портимоненсе 24 16
18 Дешпортиво Авеш Дешпортиво Авеш 24 13
Полная таблица

топ-5 тегов