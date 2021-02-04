Названа официальная сумма долгов "Тамбова"
Стал известен точный размер долгов "Тамбова", который находится на грани снятия с РПЛ.
В ходе общего собрания членов клуба было установлено, что сумма кредиторской задолженности по состоянию на 24 января составляет 544,1 миллиона рублей.
В связи с невозможностью найти деньги для погашения указанного долга, принято решение объявить "Тамбов" банкротом.
Команда по итогам 19 туров занимает последнее место в турнирной таблице Премьер-лиги.
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