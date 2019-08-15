Названа окончательная сумма трансфера Тила в "Спартак"
Стало известно, сколько "Спартак" заплатил за голландского полузащитника Гуса Тила, сообщают российские СМИ.
По сведениям издания, футболист обошелся российскому клубу в 15 миллионов евро. Эта сумма может увеличиться еще на один миллион евро за счет легкодостижимых бонусов. Ранее сообщалось, что "Спартак" заплатил за хавбека 18 миллионов евро.
В нынешнем сезоне 21-летний Тил провел за "Спартак" один матч и отдал две результативные передачи. Контракт игрока с московским клубом действителен до лета 2023 года.
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