Названа окончательная сумма трансфера Тила в "Спартак"

Теги спартак москвагус тильаз

Названа окончательная сумма трансфера Тила в "Спартак"

Стало известно, сколько "Спартак" заплатил за голландского полузащитника Гуса Тила, сообщают российские СМИ.

По сведениям издания, футболист обошелся российскому клубу в 15 миллионов евро. Эта сумма может увеличиться еще на один миллион евро за счет легкодостижимых бонусов. Ранее сообщалось, что "Спартак" заплатил за хавбека 18 миллионов евро.

В нынешнем сезоне 21-летний Тил провел за "Спартак" один матч и отдал две результативные передачи. Контракт игрока с московским клубом действителен до лета 2023 года.

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