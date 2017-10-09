Названа последняя пятёрка претендентов на получение "Золотого мяча"
Авторитетное издание "France Football" представило последнюю пятёрку претендентов на получение "Золотого мяча" - награды, которая вручается лучшему футболисту мира по итогам календарного года.
Так, список номинантов пополнили бельгийский вингер "Челси" Эден Азар, итальянский защитник "Милана" Леонардо Бонуччи, испанский хавбек "Реала" Иско, французский форвард ПСЖ Килиан Мбаппе и действующий обладатель "Золотого мяча" португальский нападающий "Реала" Криштиану Роналду.
Не пропустите: Названа пятая пятерка претендентов на получение "Золотого мяча". | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|7
|19
|2
|Манчестер Юнайтед
|7
|19
|3
|Тоттенхэм
|7
|14
|4
|Челси
|7
|13
|5
|Арсенал Лондон
|7
|13
|6
|Бернли
|7
|12
|7
|Уотфорд
|7
|12
|8
|Ливерпуль
|6
|11
|9
|Ньюкасл Юнайтед
|6
|9
|10
|Вест Бромвич Альбион
|7
|9
|11
|Хаддерсфилд Таун
|7
|9
|12
|Саутгемптон
|7
|8
|13
|Сток Сити
|7
|8
|14
|Брайтон & Хоув Альбион
|7
|7
|15
|Вест Хэм Юнайтед
|7
|7
|16
|Эвертон
|7
|7
|17
|Лестер Сити
|7
|5
|18
|Суонси Сити
|7
|5
|19
|Борнмут
|7
|4
|20
|Кристал Пэлас
|7
|0