Названа последняя пятёрка претендентов на получение "Золотого мяча"

Авторитетное издание "France Football" представило последнюю пятёрку претендентов на получение "Золотого мяча" - награды, которая вручается лучшему футболисту мира по итогам календарного года.

Так, список номинантов пополнили бельгийский вингер "Челси" Эден Азар, итальянский защитник "Милана" Леонардо Бонуччи, испанский хавбек "Реала" Иско, французский форвард ПСЖ Килиан Мбаппе и действующий обладатель "Золотого мяча" португальский нападающий "Реала" Криштиану Роналду.

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