Названа предполагаемая сумма трансфера Зиньковского в "Зенит"

СМИ узнали, во сколько питерскому "Зениту" может обойтись покупка полузащитника "Крыльев Советов" Антона Зиньковского.

По информации Betting Insider, клубы ведут переговоры о трансфере 24-летнего футболиста примерно за 130 миллионов рублей.

В текущем сезоне хавбек провёл за "Крылья" 21 матч и сделал 6 ассистов.

Ранее сообщалось об интересе к Зиньковскому со стороны "Спартака", "Краснодара", "Локомотива" и "Лилля".

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