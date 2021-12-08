Названа предварительная причина смерти Игоря Гамулы

Спортивный директор "Гераклиона" Станислав Станиславский рассказал подробности смерти известного тренера Игоря Гамулы, который ушел из жизни в возрасте 61 года.

"Дочка Игоря Васильевича в шоковом состоянии… Сказала, что сегодня обнаружила отца. Насколько я знаю, он не болел. Это точно не коронавирус. Скорее всего, сердце. В пятницу должна была состояться игра с молодежкой "Спартака". Вчера днем общались с ним, а когда звонил вечером, то он, к сожалению, уже не ответил", - приводит слова Станиславского "Чемпионат".

В бытность футболистом Гамула выступал за "Зарю" (Луганск), СКА (Ростов), "Ростсельмаш", "Атоммаш", "Кристал" (Херсон) и "Таврию" (Херсон). Становился обладателем Кубка СССР в 1981 году. После завершения карьеры стал тренером и работал с такими клубами, как "Таврия" (Херсон), "Черноморец" (Новороссийск), "Даугава" (Латвия), "Закарпатье", "Ростов" и "Гераклион".

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