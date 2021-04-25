Названа причина драки между фанатами "Спартака" и ЦСКА в Москве

Болельщики "Спартака" и ЦСКА устроили массовую драку в Москве, сообщает Telegram-канал "Мутко против".

По данным источника, причиной драки стала одна из городских стен Москвы. На прошлой неделе на этой стене болельщики "Спартака" нарисовали граффити. Ночью фанаты ЦСКА попытались перекрасить стену, но там их поджидали болельщики "Спартака". В драке победу одержали "армейцы". Полиция не успела к моменту драки и никто задержан не был.

Матч 27-го тура Российской Премьер-Лиги между "Спартаком" и ЦСКА состоится сегодня, 25 апреля. Начало встречи - в 16:30 мск.

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