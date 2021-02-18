Названа причина исключения Сафонова из заявки на РПЛ

Теги матвей сафоновкраснодар

Названа причина исключения Сафонова из заявки на РПЛСегодня стало известно, что "Краснодар" внес изменения в заявку клуба на сезон 2020/2021 в РПЛ. В ней отсутствует основной голкипер команды Матвей Сафонов. Появилась информация о причинах такого решения.

Как сообщает "Р-спорт", Сафонова планируют внести в заявку на ФНЛ, где выступает "Краснодар-2".

Отмечается, что вратарь сможет принимать участие и в матчах РПЛ, поскольку заявка будет сквозной. 

Напомним, в начале декабря, на тренировке, 21-летний россиянин получил травму, из-за которой пропустил ряд матчей чемпионата, Лиги Чемпионов и все контрольные игры на сборах "Краснодара".

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