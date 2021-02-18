Названа причина исключения Сафонова из заявки на РПЛ

Сегодня стало известно, что "Краснодар" внес изменения в заявку клуба на сезон 2020/2021 в РПЛ. В ней отсутствует основной голкипер команды Матвей Сафонов. Появилась информация о причинах такого решения.



Как сообщает "Р-спорт", Сафонова планируют внести в заявку на ФНЛ, где выступает "Краснодар-2".

Отмечается, что вратарь сможет принимать участие и в матчах РПЛ, поскольку заявка будет сквозной.