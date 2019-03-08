Названа причина назначения пенальти в матче ПСЖ - "Манчестер Юнайтед"
В УЕФА пояснили причину назначения пенальти в компенсированное время в ответном матче 1/8 финала Лиги Чемпионов между ПСЖ и "Манчестер Юнайтед" (1:3).
"Так как арбитр не рассмотрел эпизод во время матча, поэтому он был подвергнут дополнительной проверке при помощи VAR. Рука Преснеля Кимпембе увеличивала площадь его тела во время удара по воротам. Поэтому главный арбитр Дамир Скомина принял решение назначить 11-метровый", - говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте УЕФА.
Напомним, что благодаря голу с пенальти "Манчестер Юнайтед" победил ПСЖ по сумме двух встреч и вышел в четвертьфинал.
Не пропустите: Анчелотти ярко прокомментировал вылет ПСЖ из Лиги Чемпионов. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Футбол XXI века: "Бавария" (2000-2003)
-
Провал "Реала" и ПСЖ, счастливый билет Сульшера и боль россиян в битве с испанцами: итоги ушедшей еврокубковой недели
-
Да здравствует "Эвертон" – самый человечный клуб в мире
-
"Манчестер Юнайтед" принял громкое решение по будущему Сульшера
-
"Волгоград-Арена" - лучший стадион 2018 года, ещё два российских сооружения - в тройке
Лента новостей
-
Основной форвард "Спартак" может пропустить матч с "Динамо"
-
Игроки "Челси" и "Наполи" попали в команду недели в Лиге Европы
-
Названо имя лучшего игрока по итогам недели в Лиге Чемпионов
-
Экс-игрок "Арсенала" завершил карьеру в 27 лет
-
Названа причина назначения пенальти в матче ПСЖ - "Манчестер Юнайтед"
-
Футбол XXI века: "Бавария" (2000-2003)
-
Скалони прокомментировал возвращение Месси в сборную Аргентины
-
Венгер может получить работу в ФИФА
-
"Краснодар" повторил клубный антирекорд
-
Иско принёс извинения игрокам "Реала"
-
Мончи покидает "Рому": стала известна дата ухода
-
Неймар отправился на очередное медобследование
-
Головин назвал российских футболистов, которым стоит попробовать свои силы в европейских клубах
-
Президент "Реала" Перес провёл встречу с Серхио Рамосом
-
Провал "Реала" и ПСЖ, счастливый билет Сульшера и боль россиян в битве с испанцами: итоги ушедшей еврокубковой недели
-
Анчелотти ярко прокомментировал вылет ПСЖ из Лиги Чемпионов
-
1
Да здравствует "Эвертон" – самый человечный клуб в мире
-
"Манчестер Юнайтед" принял громкое решение по будущему Сульшера
-
Селюк назвал игрока, который жизненно необходим "Спартаку"
-
"Бавария" и "Манчестер Сити" подготовили конкретные предложения по Тадичу
Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Боруссия Дортмунд
|6
|13
|2
|Атлетико Мадрид
|6
|13
|3
|Клуб Брюгге
|6
|6
|4
|Монако
|6
|1
|Группа B
|М
|О
|1
|Барселона
|6
|14
|2
|Тоттенхэм
|6
|8
|3
|Интер Милан
|6
|8
|4
|ПСВ
|6
|2
|Группа C
|М
|О
|1
|ПСЖ
|6
|11
|2
|Ливерпуль
|6
|9
|3
|Наполи
|6
|9
|4
|Црвена Звезда
|6
|4
|Группа D
|М
|О
|1
|Порту
|6
|16
|2
|Шальке
|6
|11
|3
|Галатасарай
|6
|4
|4
|Локомотив Москва
|6
|3
|Группа E
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|6
|14
|2
|Аякс
|6
|12
|3
|Бенфика
|6
|7
|4
|АЕК
|6
|0
|Группа F
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|6
|13
|2
|Лион
|6
|8
|3
|Шахтер Донецк
|6
|6
|4
|Хоффенхайм
|6
|3
|Группа G
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|6
|12
|2
|Рома
|6
|9
|3
|Виктория Плзень
|6
|7
|4
|ЦСКА Москва
|6
|7
|Группа H
|М
|О
|1
|Ювентус
|6
|12
|2
|Манчестер Юнайтед
|6
|10
|3
|Валенсия
|6
|8
|4
|Янг Бойз
|6
|4