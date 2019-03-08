Названа причина назначения пенальти в матче ПСЖ - "Манчестер Юнайтед"

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Названа причина назначения пенальти в матче ПСЖ - "Манчестер Юнайтед"

В УЕФА пояснили причину назначения пенальти в компенсированное время в ответном матче 1/8 финала Лиги Чемпионов между ПСЖ и "Манчестер Юнайтед" (1:3).

"Так как арбитр не рассмотрел эпизод во время матча, поэтому он был подвергнут дополнительной проверке при помощи VAR. Рука Преснеля Кимпембе увеличивала площадь его тела во время удара по воротам. Поэтому главный арбитр Дамир Скомина принял решение назначить 11-метровый", - говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте УЕФА.

Напомним, что благодаря голу с пенальти "Манчестер Юнайтед" победил ПСЖ по сумме двух встреч и вышел в четвертьфинал.

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