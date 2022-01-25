Названа причина несостоявшегося трансфера Азмуна в "Лион"

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Названа причина несостоявшегося трансфера Азмуна в "Лион"

Фото: инстаграм Сердара Азмуна/Автор неизвестен

"Лион" не сумел удовлетворить финансовые запросы иранского нападающего петербургского "Зенита" Сердара Азмуна, сообщает L'Equipe.

По сведениям источника, форвард потребовал слишком высокую зарплату, поэтому "Лион" вышел из гонки за него. В итоге иранец подписал контракт с леверкузенским "Байером". Соглашение вступит в силу летом 2022 года, а до этого времени футболист останется игроком "Зенита".

В нынешнем сезоне 27-летний Азмун провел за "Зенит" 21 матч во всех турнирах, забил 10 голов и отдал четыре результативные передачи.

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